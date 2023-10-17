أسعار الذهب في بغداد وكوردستان اليوم

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وانخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 402 الف دينار، وسعر الشراء 398 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 372 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 368 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 الاف دينار و 415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 الفاً و 385 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 500 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 460 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 440 الف دينار، وعيار 18 بيع 380 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.