أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (13 أيلول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 355 الف دينار، وسعر الشراء 351 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 325 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 321 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 355 الف دينار و365 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و335 الف دينار.

فيما شهدت أسعار الذهب اربيل استقرارا ايضا في أسواقها

حيث بلغ سعر البيع

التسعيرة للذهب حسب نقابة الصياغ

مثقال ذهب عيار 24 ب 410.000

مثقال ذهب عيار 21 ب 365.000

مثقال ذهب عيار 18 ب 310.000

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات