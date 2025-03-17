أسعار الذهب في بغداد واربيل اليوم

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي"، انخفاضاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، بينما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 618 الف دينار، وسعر الشراء 614 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 588 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 584 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 620 الف دينار و630 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 290 الفاً و600 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقراراً حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 للبيع 715 ألف دينار، وعيار 22 بيع 655 ألف دينار، وعيار 21 بيع 625 الف دينار، وعيار 18 بيع 535 ألف دينار.