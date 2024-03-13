أسعار الذهب في بغداد واربيل اليوم

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 452 الف دينار، وسعر الشراء 448 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 422 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 418 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب للمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 455 الف دينار و466 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 425 الفاً و 435 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 530 ألف دينار، وعيار 21 بيع 465 الف دينار، وعيار 18 بيع 400 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات