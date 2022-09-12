أسعار الذهب في بغداد واربيل اليوم 

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، فيما انخفضت في أسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 355 الف دينار، وسعر شراء 351 الفاً، فيما كانت اسعار يوم امس، 354 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 325 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 321 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 355 الف دينار و 365 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و 335 الف دينار.

وفي اربيل سجلت أسعار الذهب عيار 24 سعراً بلغ 410 الاف دينار عراقي، والذهب عيار 21 بلغ 363 الف دينار والذهب عيار 18 بلغ 309 آلاف.