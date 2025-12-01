أسعار الذهب في بغداد واربيل الاثنين

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 850 الف دينار، وسعر الشراء 846 ألفاً، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأحد.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 820 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 816 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب بالتجزئة في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 850 الف دينار، و 860 ألفاً، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 820 ألفاً و 830 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 888 ألف دينار، وعيار 21 بيع 848 الفاً، وعيار 18 بيع 727 الف دينار.