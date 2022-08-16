أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (16 اب 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 370 الف دينار، وسعر الشراء 366 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 373 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 330 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 326 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و 380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و 340 الف دينار.

فيما شهدت أسعار الذهب اربيل استقرارا في أسواقها

حيث بلغ سعر البيع

مثقال ذهب عيار 24 ب 425.000 الف دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 22 ب 390.000 الف دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 21 ب 380.000 الف دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 18 ب 320.000 الف دينار عراقي

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).