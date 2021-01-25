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أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-25T07:54:47+0000
أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الأجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين (25 كانون الثاني 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 380.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 372.000 دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 355.500 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 345.500.

أما أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 385 و 395 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 360 و375 ألفاً. ويساوي المثقال الواحد خمسة غرامات.

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