أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الخميس

تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الخميس(18 أذار 2021).
ففي أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 355.500 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 352.500 الف دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 325.500 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 322.500 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 355 الفاً و365 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و335 الف دينار.
ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).