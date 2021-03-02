أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الثلاثاء

تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم االثلاثاء (2 اذار 2021)
ففي أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 350.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 345.000 دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 323.500 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 318.500 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 350 و 360 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 325 و335 الف دينار.
ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).