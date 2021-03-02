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أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الثلاثاء

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-02T08:57:08+0000
أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الثلاثاء

تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم االثلاثاء (2 اذار 2021)

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 350.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 345.000 دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 323.500 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 318.500 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 350 و 360 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 325 و335 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).

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