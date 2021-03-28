أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاحد (28 أذار 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 350 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 346 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 320 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 316 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 350 الفاً و360 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً و330 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).