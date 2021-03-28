أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاحد (28 أذار 2021).
ففي أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 350 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 346 الف دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 320 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 316 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 350 الفاً و360 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً و330 الف دينار.
ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).