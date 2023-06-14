أسعار الذهب في اسواق بغداد وكوردستان اليوم

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 400 الف دينار، وسعر الشراء 396 الف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي استقرت ايضا عند 370 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 366 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 الاف دينار و 320 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و 390 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 465 الف، وسجل عيار 21 بيع 410 الاف دينار عيار 18 بيع 345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).