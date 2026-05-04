أسعار الذهب دون مليون دينار.. هبوط مستمر في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، و أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 980 الف دينار، وسعر الشراء 976 الفاً، فيما سجل يوم امس الأحد 996 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 950 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 946 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 980 الف دينار و990 الفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 950 الفاً و960 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت انخفاضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.030 مليون دينار، وعيار 21 بيع 982 الف دينار، وعيار 18 بيع 842 ألف دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة بعملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.