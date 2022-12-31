أسعار الذهب تُسجل مكاسب سنوية طفيفة في 2022

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة قرب أعلى مستوى في 6 أشهر عند تسوية تعاملات والإغلاق (الجمعة) مسجلة مكاسب سنوية طفيفة.

وعند التسوية، ارتفع العقد الأكثر تشاطاً للمعدن الأصفر بنحو 0.1% إلى 1826.20 دولاراً للأونصة، مسجلاً مكاسب سنوية طفيفة بنحو 0.1%.

في الوقت نفسه سجل الذهب أفضل أداء ربع سنوي منذ يونيو/ حزيران 2020.

وشهدت أسعار الذهب تقلبات كبيرة هذا العام مثل معظم الأصول، فتجاوز سعر الأوقية 2000 دولار في الربع الأول قبل أن تقلص ارتفاعاتها بالتزامن مع سياسات التشديد النقدي.

واتبعت البنوك المركزية هذا العام بقيادة الاحتياطي الفدرالي سياسة متشددة تجاه معدلات الفائدة في ظل زيادة التضخم وتزامناً مع الحرب الروسية الأوكرانية.