أسعار الذهب تُحلِّق عالياً في بغداد وتستقر بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (9 نيسان 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 492 الف دينار، وسعر الشراء 488 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 462 الف دينار، وبلغ شعر الشراء 458 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 495 ألف دينار و505 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 465 الفاً و 475 ألف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 555 ألف دينار، وعيار 22 بيع 510 آلاف دينار ، وعيار 21 بيع 490 الف دينار ، وعيار 18 بيع 425 ألف دينار.