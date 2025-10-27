أسعار الذهب تواصل نزيفها في الأسواق العراقية

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 805 آلاف دينار، وسعر الشراء 801 الف دينار، فيما سجلت امس الاحد 819 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 775 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 771 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 805 آلاف و815 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 775 الفاً و785 الف دينار.

أما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا ايضا، حيث بلغ عيار 22 بيع 865 الف دينار، وعيار 21 بيع 825 الف دينار، وعيار 18 بيع 707 آلاف دينار.