أسعار الذهب تواصل الصعود في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، يوم الأربعاء.

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، ارتفعت اسعار الذهب ليسجل المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 372 الف دينار للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 367 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 341 الف دينار للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 337 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 375 الفاً و 380 ألف دينار، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.