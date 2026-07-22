أسعار الذهب تواصل الارتفاع مع صعود الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأربعاء، ارتفاعاً لليوم الثاني على التوالي في أسواق بغداد وأربيل تزامنا مع صعود سعر الصرف في الأسواق المحلية مع انطلاق التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 865 الف دينار، وسعر الشراء 861 ألفاً، فيما سجلت أمس الثلاثاء 853 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 835 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 831 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 865 ألفاً و 875 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 835 ألفاً و 845 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 913 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 873 ألفاً، وعيار 18 سعر بيع 748 ألف دينار.

وجاء هذا الارتفاع في أسعار المعدن النفيس تزامناً مع ارتفاع أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، في بورصات بغداد وأربيل؛ حيث سجلت بورصتا الكفاح والحارثية 150,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت يوم أمس الثلاثاء 149,600 دينار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمثقال الواحد للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بفعل معادلة التسعير المحلية التي ترتبط طردياً بسعر الأونصة عالمياً ومعدلات صرف العملة الأجنبية في الأسواق الموازية.