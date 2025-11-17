أسعار الذهب تواصل استقرارها في بغداد وأربيل لليوم الثاني على التوالي

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، صباح الاثنين، في الاسواق المحلية ببغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 810 آلاف دينار، وسعر الشراء 806 آلاف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها امس الاحد.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 780 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 776 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 810 آلاف دينار و820 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 780 الفا و790 الف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل استقرارا أيضاً، حيث بلغ عيار 22 بيع 860 الف دينار، وعيار 21 بيع 820 ألف دينار، وعيار 18 بيع 703 آلاف دينار.