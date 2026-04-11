أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم السبت، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.024 مليون دينار، وسعر الشراء 1.020مليون دينار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي البيع 1.014 مليون دينار .

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 994 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 990 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.025 و 1.035 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 995 ألف دينار 1.005 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.079 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.030 مليون دينار، وعيار 18 بيع 883 ألف دينار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.