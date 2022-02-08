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أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-08T08:20:38+0000
أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" بشكل طفيف في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء (8 شباط 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 373 الف دينار، وسعر الشراء 369 الفاً، فيما سجلت اسعار البيع يوم امس الاثنين 372 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 343 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 339 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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