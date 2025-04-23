أسعار الذهب تهوي متراجعة دون 700 ألف للمثقال في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع تراجع اونصة الذهب عالميا، اليوم الأربعاء، (23 نيسان 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 680 الف دينار، وسعر الشراء 676 الف دينار، فيما كان سعر البيع يوم امس الثلاثاء 710 آلاف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 650 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 646 الفاً، فيما كان سعر البيع ليوم امس الثلاثاء 680 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 680 الف دينار و 690 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 650 الفا و 660 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 797 ألف دينار، وعيار 22 بيع 730 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 697 ألف دينار وعيار 18 بيع 597 ألف دينار.

وانخفضت اونصة الذهب عالميا اليوم الأربعاء لتسجل 3.331 دولارا بعد أن سجلت يوم أمس الثلاثاء 3.462 دولارا.