أسعار الذهب تهبط قبيل قرار الفيدرالي الأميركي

شفق نيوز/ هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الأربعاء المبكرة، مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق اليوم، بعدما عززت المخاوف إزاء الصراع في الشرق الأوسط أسعار المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا لتتجاوز ألفي دولار للأونصة الشهر الماضي.

وقال كريستوفر وونج، المدير التنفيذي وخبير سوق الصرف الأجنبي في بنك إنجلترا، إن السوق دفعت الأسعار إلى ما فوق 2000 دولار لكنها عادت للانخفاض، وحاولت الارتفاع مرة أخرى لكنها لم تفلح كثيرا.

وأضاف أن العامل الرئيسي في السوق هو الصراع في الشرق الأوسط وإمكانية حدوث تصعيد مع انضمام أطراف أخرى إلى الحرب.

وتنتظر الأسواق الآن نتيجة اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي سيختتم في وقت لاحق الأربعاء، يليه تقرير الوظائف الشهرية الأميركية الجمعة.

وبحلول الساعة 0351 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1978.36 دولارا للأونصة، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1987.00 دولارا.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية قفزة 7.3 بالمئة في أكتوبر، مع وصوله إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر عند 2009.29 دولارات للأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 22.662 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 927.77 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1120.91 دولارا للأونصة.