أسعار الذهب تهبط في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 668 ألف دينار، وسعر الشراء 664 الف دينار، فيما سجلت امس الاثنين 670 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 638 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 634 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 ألف دينار و680 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 640 الفا و650 الف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل انخفاضا أيضاً حيث بلغ عيار 22 بيع 695 الف دينار، وعيار 21 بيع 663 الف دينار، وعيار 18 بيع 568 الف دينار.