أسعار الذهب تهبط في أسواق بغداد وتستقر بأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، يوم الأحد، في أسواق بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 556 ألف دينار، وسعر الشراء 552 ألفاً.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 526 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 522 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 560 ألف دينار 570 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 530 ألفاً و540 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت استقراراً حيث بلغ سعر بيع عيار 24 645 ألف دينار، وعيار 22 590 ألف دينار وعيار 21 565 ألف دينار، وعيار 18 485 ألف دينار.