أسعار الذهب تهبط في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم السبت، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 856 الف دينار، وسعر الشراء 852 الف دينار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 861 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 826 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 822 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 855 و856 الف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 825 و835 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 900 الف دينار، وعيار 21 بيع 860 ألف دينار، وعيار 18 بيع 736 الف دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.