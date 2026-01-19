أسعار الذهب تنفجر في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي بشكل كبير، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 965 ألف دينار، وسعر الشراء 961 ألفاً، فيما سجلت يوم امس الاحد 945 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 935 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 931 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 965 ألف دينار و975 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 935 ألفاً و945 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.001 مليون دينار، وعيار 21 بيع 974 ألفاً، وعيار 18 بيع 833 ألف دينار.