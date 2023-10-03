أسعارُ الذهب تنخفضُ مسجلةً أطولَ سلسلةِ خسائر مُنذُ أكثر من عامٍ

شفق نيوز/ استمرت عمليات بيع الذهب، اليوم الثلاثاء، وسجل أطول سلسلة خسائر منذ شهر آب/أغسطس 2022 في الجلسة الأخيرة بعدما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1817 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:06 بتوقيت جرينتش، وانخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلا أدنى مستوياته منذ التاسع من مارس . وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1833.40 دولارا.

وارتفع الدولار مسجلا ذروة 10 أشهر مجددا، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة مستوى مرتفعا جديدا هو الأعلى في 16 عاما بعدما أظهرت بيانات أمس الاثنين أن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة اتخذت خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر / أيلول .

ويؤثر ارتفاع الدولار وعوائد السندات على المعدن الأصفر، الذي يُسعر بالدولار ولا يدر عائدا.

ويقول مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي إن السياسة النقدية ينبغي أن تظل مقيدة "لبعض الوقت" لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 20.77 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر ونصف.

وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى أدنى مستوى في عام عند 869.90 دولارا. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1200.04 دولار.