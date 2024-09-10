أسعار الذهب تنخفض متأثرة بضغط ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط ارتفاع الدولار، مع ترقب المتعاملين للعملات الأمريكية الرئيسية. أرقام التضخم التي يمكن أن تقدم تلميحات حول حجم خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 2503.09 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0301 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الآجلة للذهب عند 2532.20 دولارًا.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 28.27 دولاراً للأوقية، وربح البلاتين 0.5% إلى 942.45 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 950.55 دولاراً.