أسعار الذهب تنخفض متأثرة بارتفاع الدولار

شفق نيوز - أربيل

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار، رغم تجدد المخاوف حيال استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك من عضوية المجلس.

وبحلول الساعة الـ 02:23 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3384.49 دولارا للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس أمس الثلاثاء.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3434.20 دولارا، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما قلل من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وقال كبير محللي السوق لدى "أواندا" كيلفن وونغ: "يجني المضاربون على المدى القصير بعض الأرباح حاليا. ومع ذلك، لا يزال الذهب يحظى بدعم، لا سيما مع بدء ظهور موقف أكثر تيسيرا من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي".

وأضاف: "قد نرى على المدى القريب ضغوطا صعودية لاختبار مستوى 3400 دولار، وإذا تجاوزه فسيكون المستوى التالي هو 3435 دولاراً".

وقال ترامب إنه قرر إقالة كوك بسبب ما أثير عن ارتكابها مخالفات في الحصول على قروض عقارية، وهي خطوة قد تختبر حدود سلطة الرئيس على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وردا على ذلك، قالت كوك إن ترامب لا يملك سلطة إقالتها من البنك المركزي الأميركي وأكدت أنها لن تستقيل.

ويضغط ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، ووجه انتقادات لرئيس المجلس جيروم باول مرارا لتأخره في اتخاذ هذه الخطوة.