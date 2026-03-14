أسعار الذهب تنخفض قليلاً في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم السبت، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.090 مليون دينار، وسعر الشراء 1.086 مليونا، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 1.120 مليون دينار .

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.060 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.056 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.090 و 1.100 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.060 و 1.070 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.123 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.072 مليون، وعيار 18 بيع 919 ألف دينار.

ويسعر الذهب لدى الصاغة وفق عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.