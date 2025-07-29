أسعار الذهب تنخفض في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 657 الف دينار، وسعر الشراء 653 الف دينار، فيما سجلت أسعار أمس الاثنين 670 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 637 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 633 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 660 ألف دينار و670 ألفاً، أما بيع مثقال الذهب العراقي فتراوح بين 640 الفا و650 الف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت انخفاضا ايضا، حيث بلغ عيار 22 بيع 683 الف دينار، وعيار 21 بيع 652 الف دينار، وعيار 18 بيع 558 ألف دينار.