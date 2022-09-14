سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسعار الذهب تنخفض في أسواق بغداد وأربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-14T08:11:39+0000
أسعار الذهب تنخفض في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، (14 ايلول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 350 الف دينار، وسعر الشراء 346 الفاً، فيما كانت الاسعار ليوم امس الثلاثاء 355 الف دينار للمثقال الواحد .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 320 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 316 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 350 الف دينار و 360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً و 330 الف دينار.

فيما شهدت اسعار الذهب اربيل انخفاضا ايضا في اسواقها حيث بلغ سعر البيع الآتي:

مثقال ذهب عيار 24 بـ 410.000

مثقال ذهب عيار 21 بـ 348.000

مثقال ذهب عيار 18 بـ 310.000

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

related

ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها في أربيل

Date: 2022-08-24 09:07:44
ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها في أربيل

أسعار الذهب تتراجع في أسواق بغداد وأربيل

Date: 2022-09-07 08:49:29
أسعار الذهب تتراجع في أسواق بغداد وأربيل

تراجع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-09-19 07:07:22
تراجع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

إنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2022-06-21 07:21:47
إنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

أسعار الذهب تتراجع في أسواق بغداد

Date: 2022-08-03 09:46:57
أسعار الذهب تتراجع في أسواق بغداد

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2022-01-20 07:27:04
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

استقرار أسعار الذهب في أسواق بغداد وأربيل

Date: 2022-09-06 09:26:38
استقرار أسعار الذهب في أسواق بغداد وأربيل

لليوم الثاني .. أسعار الدولار تنخفض في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2022-06-22 07:23:26
لليوم الثاني .. أسعار الدولار تنخفض في بغداد وإقليم كوردستان