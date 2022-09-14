أسعار الذهب تنخفض في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، (14 ايلول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 350 الف دينار، وسعر الشراء 346 الفاً، فيما كانت الاسعار ليوم امس الثلاثاء 355 الف دينار للمثقال الواحد .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 320 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 316 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 350 الف دينار و 360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً و 330 الف دينار.

فيما شهدت اسعار الذهب اربيل انخفاضا ايضا في اسواقها حيث بلغ سعر البيع الآتي:

مثقال ذهب عيار 24 بـ 410.000

مثقال ذهب عيار 21 بـ 348.000

مثقال ذهب عيار 18 بـ 310.000

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.