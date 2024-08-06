أسعار الذهب تنخفض في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 512 الف دينار، وسعر الشراء 508 آلاف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 482 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 478 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 515 الف دينار و525 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 485 الفا و495 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل؛ فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 582 ألف دينار، وعيار 22 بيع 535 ألف دينار، وعيار 21 بيع 510 آلاف دينار، وعيار 18 بيع 437 ألف دينار.