أسعار الذهب تنخفض في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 408 الاف دينار، وسعر الشراء 404 الاف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 412 الف دينار للمثقال الواحد.

كما انخفض سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ايضا عند 378 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 374 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 الاف دينار و 420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و 380 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا أيضاً حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 للبيع 485 الفا، فيما سجل عيار 22 للبيع 445 الف دينار وسجل عيار 21 للبيع 430 الف دينار وعيار 18 للبيع 365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).