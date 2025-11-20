أسعار الذهب تنخفض في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 800 ألف دينار، وسعر الشراء 796 ألفاً، فيما سجل سعر البيع أمس الأربعاء 806 آلاف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 770 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 766 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 800 ألف دينار و810 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 770 ألفاً و780 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ عيار 22 سعر بيع 857 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 818 الفاً، وعيار 18 سعر بيع 700 ألف دينار.