أسعار الذهب تنخفض في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، انخفاضاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 448 ألف دينار، وسعر الشراء 444 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 418 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 414 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 450 ألف دينار و460 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 420 ألفاً و430 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل مثقال الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 520 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 475 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 455 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 390 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.