أسعار الذهب تنخفض في بغداد وكوردستان

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، صباح اليوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 861 ألف دينار، وسعر الشراء 857 ألف دينار، مقارنة بما سجلته أمس الأربعاء 865 الف دينار .

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 831 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 827 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 860 الف دينار و 870 الف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 830 الف و 840 الف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضا ايضا ، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 908 الاف دينار، وعيار 21 سعر بيع 867 الف دينار، وعيار 18 سعر بيع 743 الف دينار .

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.