أسعار الذهب تنخفض في بغداد وتواصل الارتفاع في أربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 979 الف دينار، وسعر الشراء 975 الف دينار، فيما سجلت امس الاثنين 982 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 949 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 945 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 980 و990 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 950 و960 الف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.025 مليون دينار، وعيار 21 بيع 980 الف دينار، وعيار 18 بيع 840 ألف دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.