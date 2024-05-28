أسعار الذهب تنخفض في بغداد وتشهد استقرارا في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (28 أيار 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 473 الف دينار، وسعر الشراء 469 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 443 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 439 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 475 ألف دينار و485 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 445 الفاً و455 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل؛ فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 550 الف دينار، وعيار 21 بيع 480 الف دينار، وعيار 18 بيع 410 الف دينار.