أسعار الذهب تنخفض في بغداد وتستقر بأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 568 الف دينار، وسعر الشراء 564 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 538 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 534 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 570 ألف دينار و580 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 540 ألفاً و550 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل؛ فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 675 ألف دينار، وعيار 21 بيع 590 ألف دينار، وعيار 18 بيع 505 آلاف دينار.