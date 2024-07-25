أسعار الذهب تنخفض في بغداد وتستقر بأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الخميس، فيما استقرت بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 494 ألف دينار، وسعر الشراء 490 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 464 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 460 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 495 ألف دينار 505 آلاف دينار، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 465 ألفاً و475 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل الذهب عيار 24 سعر بيع 580 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 510 الآف دينار، وعيار 18 سعر بيع 435 ألف دينار.