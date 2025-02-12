أسعار الذهب تنخفض في بغداد واربيل

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان انخفاضا، اليوم الأربعاء، مقارنة بما سجلته أمس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 612 الف دينار، وسعر الشراء 608 الاف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 582 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 578 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 615 الف دينار و 625 ألفاً ، وسعر لبيع مثقال الذهب العراقي بين 505 الاف و 515 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 بيع 702 الف دينار، وعيار 21 بيع 615 الف دينار وعيار 18 بيع 527 الف دينار.