أسعار الذهب تنخفض في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 564 الف دينار، وسعر الشراء 560 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 534 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 530 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 565 ألف دينار 575 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع لمثقال الذهب العراقي بين 535 الفاً و545 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 660 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 597 ألف دينار، وعيار 21 بيع 570 ألف دينار، وعيار 18 بيع 488 ألف دينار.