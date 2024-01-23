أسعار الذهب تنخفض في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء، (23 كانون الثاني 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 426 الف دينار، وسعر الشراء 422 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 392 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 388 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 430 ألف دينار و440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 400 الف و410 آلاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 503 الف دينار، وعيار 22 بيع 463 ألف دينار، وعيار 21 بيع 443 ألف دينار، وعيار 18 بيع 383 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.