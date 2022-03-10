أسعار الذهب تنخفض في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (10 آذار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 404 آلاف دينار، وسعر الشراء 398 الفاً، بعد ان سجلت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 418 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 364 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 358 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 آلاف دينار و415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و 375 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).