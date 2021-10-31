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أسعار الذهب تنخفض في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-31T08:20:50+0000
أسعار الذهب تنخفض في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب العراقي والاجنبي في الأسواق المحلية، يوم الاحد، بعد ان شهدت استقرارا خلال الايام الماضية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد عيار 21 الخليجي والتركي والأوروبي سجلت سعر بيع 366 الف دينار للمثقال الواحد، وسعر الشراء 362 الف دينار،  فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 370 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل تراجعا ايضا عند 336 الف دينار للمثقال الواحد، في حين بلغ سعر الشراء 332 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و370 ألف دينار، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الف دينار، و340 الف دينار.

ويعادل المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

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