أسعار الذهب تنخفض عالمياً مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء، متأثرا بضغوط ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنها تحركت في نطاق ضيق بسبب غياب أي مؤثرات جديدة.

وبحلول الساعة 02:48 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1811.20 دولاراً للأوقية (الأونصة)، كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1818.90 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى ثمناً للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزاد الذهب بنحو مئتي دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر أيلول، بعد تأثر الدولار سلبا بفعل توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ويزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.98 دولاراً للأوقية وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1015.67 دولاراً للأوقية، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1821.38 دولاراً للأوقية.