أسعار الذهب تنخفض ببغداد وتستقر في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (8 تشرين الأول 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 401 الف دينار، وسعر الشراء 397 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 371 الف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 367 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 الاف دينار و 415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 الفاً و 385 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 485 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 445 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 425 ألف دينار، وعيار 18 بيع 365 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.