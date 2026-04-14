أسعار الذهب تنتعش مع تراجع النفط وانحسار مخاوف التضخم

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن تعافت من أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، مدعومة بانخفاض أسعار النفط الذي ساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بالتضخم.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.6% ليصل إلى 4768.19 دولارًا للأونصة، بعد أن كان قد لامس أدنى مستوى له منذ 7 أبريل في الجلسة السابقة. كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.5% لتبلغ 4790.70 دولارًا.

وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، وسط مؤشرات على احتمال استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، ما خفف من المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات نتيجة التوترات في مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، بدأ الجيش الأمريكي حصارًا على موانئ إيران، الأمر الذي زاد من حدة التوترات، حيث لوّحت طهران بالرد على موانئ دول في الخليج عقب تعثر المحادثات الأخيرة.

كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي، الذي استقر قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهر، في دعم أسعار الذهب، إذ يجعل المعدن أكثر جاذبية للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى.

ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث صعدت الفضة بنسبة 0.9%، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1%، فيما زاد البلاديوم بنسبة 0.2%.